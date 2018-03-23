Останні два роки в державному бюджеті України немає жодної копійки на централізоване фінансування служби екстреної допомоги.

Про це в ефірі "Подробиць тижня" на телеканалі "Інтер" заявила Ірина Сисоєнко, замглави парламентського комітета з питань охорони здоров'я.

Депутат обурена, що видатки на екстрену допомогу переклали на фінансування регіонам України.

"Якщо, наприклад, в Київській області є кошти, декілька нових автомобілів вони змогли придбати, то в Тернопільській області немає навіть коштів виплачувати надбавки працівниками екстреної допомоги. Тому я під час підготовки державного бюджету подавала поправку, де пропонувала виділити 5 млрд гривень на ці видатки.Для того, щоб хоч мінімально забезпечити і підняти з цих руїн службу екстреної медичної допомоги, потрібно хоча б 3 млрд, які розподілять між областями України", - зазначила Сисоєнко.



До того ж, за словами депутата, керівництво міністерстваохорони здоров'я не змогло відстояти основну державну програму, що стосується охорони здоров'я українців.

"Тому я ініціюю законопроект зі зверненням до прем'єр-міністра України і я рада, що всі депутати, до яких я зверталася, мене підтримали - 227 підписів від всіх політичних сил. І це має бути підставою для негайного внесення законопроекту і голосування за зміни у державному бюджеті", - сказала вона.

Сисоєнко також додала, що екстрена медична допомога може в будь-який момент знадобитися і будь-якому народному депутату.

"Іоді можна просто не встигнути долетіти літаком до клініки Швейцарії або Німеччини, де всі звикли лікуватись. Тому нещодавно я подала законопроект для того, щоб відмінити всі ті фінансові гарантії медичного обслуговування для народних депутатів України, щоб вони так само, якщо вони не думають за громадян, хоча б думали про себе і про своїх близьких", - підкреслила замглави парламентського комітета з питань охорони здоров'я.