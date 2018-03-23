Избиение мужа своей подчиненной заказал глава одного из херсонских областных управлений.

С целью запугать потерпевшую и ее семью он за денежное вознаграждение заказал двум другим лицам избиение мужа потерпевшей.

Они нанесли мужу телесные повреждения, а также подожгли его автомобиль. После совершения поджога исполнителей преступления задержали.

"Госслужащий из-за ревности и мести за отказ продолжать с ним интимные отношения преследовал свою подчиненную работницу", - объяснили мотивы подозреваемого в пресс-службе Херсонской городской прокуратуры.

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