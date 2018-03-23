Бойца 59 бригады Вооруженых сил Украины жестоко избили толпой ночью в одном из клубов Белой Церкви.

"Сегодня ночью, примерно в 01.10-01.15, в клубе "Калипсо" (Белая Церковь) без каких-либо причин был зверски избит герой войны, боец ​​11-го МПБ (59 ОМПБр), который был приглашен родственниками в день рождения ", - сообщил волонтер Юрий Москаленко.

Состояние избитого бойца стабильное. В городской отдел полиции было подано заявление. Сейчас личности злоумышленников устанавливаются.

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