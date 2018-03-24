Президент Петр Порошенко приветствует выделение США 620,7 млн долларов на поддержку Украины в сфере обороны и безопасности.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Благодарен президенту Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год, подтверждая лидирующую роль США в защите ключевых принципов свободы и демократии", - написал он.

Президент отметил, что это решение - не только мощный и своевременный сигнал, что в который раз показал неизменную двухпартийную поддержку развития Украины путем демократических преобразований, но и реальная практическая помощь по укреплению оборонного потенциала Украины.

"Самый эффективный способ остановить агрессора - это заверения его в готовности к достойной обороны и к отражению любого нападения. Как и последовательная позиция надежных союзников - это невидимый щит, который уменьшает аппетиты агрессора", - добавил президент.

Отметим, что президент США Дональд Трамп одобрил выделение 620,7 млн долларов на поддержку Украины в сфере обороны и безопасности.