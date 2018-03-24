Украина закупит у Франции вертолеты для МВД [ Редактировать ]
Украина договорилась с Францией о закупке вертолетов для Министерства внутренних дел. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, передеает "Левый берег".
"Сейчас министр поедет на встречу с главой МВД Арсеном Аваковым подписывать двусторонние соглашения о покупке французских вертолетов", - заявил дипломат.
О закупке вертолетов также заявил президент Петр Порошенко. В ходе рабочей поездки в Ровенскую область он передал подразделению ГосЧС новую технику и сообщил, что в этом году в ведомство поступят четыре первых французских вертолета, в том числе спасательный и медицинский для эвакуации.
Будет подписан меморандум по закупке вертолетов. Это еще один важный шаг по обеспечению спасателей, когда они быстро смогут добраться до раненых и смогут оказывать помощь.
Напомним, что украинцев будут доставлять в больницы на вертолетах.
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