Украина договорилась с Францией о закупке вертолетов для Министерства внутренних дел. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, передеает "Левый берег".

"Сейчас министр поедет на встречу с главой МВД Арсеном Аваковым подписывать двусторонние соглашения о покупке французских вертолетов", - заявил дипломат.

О закупке вертолетов также заявил президент Петр Порошенко. В ходе рабочей поездки в Ровенскую область он передал подразделению ГосЧС новую технику и сообщил, что в этом году в ведомство поступят четыре первых французских вертолета, в том числе спасательный и медицинский для эвакуации.

Будет подписан меморандум по закупке вертолетов. Это еще один важный шаг по обеспечению спасателей, когда они быстро смогут добраться до раненых и смогут оказывать помощь.

Напомним, что украинцев будут доставлять в больницы на вертолетах.