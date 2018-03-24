В Харькове из подпольного "реабилитационного центра" освободили 40 пленных [ Редактировать ]
Харьковская прокуратура разоблачила очередной подпольный реабилитационный центр, где от алкоголизма и наркомании лечили молитвами и психологическим насилием. Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
По словам руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, центр находился в одном из домов частного сектора в Московском районе. Во время санкционированного судом обыска помещения обнаружено 39 женщин и мужчин.
Установлено, что к пациентам, которых "лечили" в заведении, применялось психологическое насилие. У них отбирали документы и мобильные телефоны, принудительно удерживали в помещении в ненадлежащих и антисанитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения. В качестве "лечения" пациенты читали Библию и молились.
На трех этажах здания разместили спальни с двухъярусными кроватями, кухню и несколько санузлов. На некоторых койках лежали грязные матрацы и одеяла. Некоторые из них вообще были без постельного белья. Помещения плохо отапливались. В отдельных комнатах с потолка стекала вода, а стены покрылись плесенью. Все окна были закрыты и без ручек для открывания, а межкомнатные двери оборудованы запорными устройствами и замками.
Досудебное расследование начато по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела и причастные лица. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что в Одессе на взятке поймали психиатра.
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