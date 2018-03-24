Контрабандист пытался вывезти в Польшу 150 кг янтаря [ Редактировать ]
Почти 150 килограммов янтаря пытался перевезти житель Львовской области через украинско-польскую границу. Микроавтобус - остановили для проверки в пункте пропуска Смильница. Пока сотрудники КПП осматривали авто - мужчина заметно нервничал. Под обшивкой салона работники таможни обнаружили пакеты с янтарем - разного размера. Солнечный камень мужчина вез в Польшу.
"В стелі знаходилися також два люки, і під люками знаходилися такі пустоти, в яких якраз знаходився бурштин. І в стелі, і в бокових частинах автобуса. Ліворуч та праворуч сидінь, приблизно 17 таких згортків, в яких знаходився цей бурштин", - сообщил Владимир Шеремет, начальник пресс-службы Пограничной службы Украины во Львовской области.
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