Почти 150 килограммов янтаря пытался перевезти житель Львовской области через украинско-польскую границу. Микроавтобус - остановили для проверки в пункте пропуска Смильница. Пока сотрудники КПП осматривали авто - мужчина заметно нервничал. Под обшивкой салона работники таможни обнаружили пакеты с янтарем - разного размера. Солнечный камень мужчина вез в Польшу.

"В стелі знаходилися також два люки, і під люками знаходилися такі пустоти, в яких якраз знаходився бурштин. І в стелі, і в бокових частинах автобуса. Ліворуч та праворуч сидінь, приблизно 17 таких згортків, в яких знаходився цей бурштин", - сообщил Владимир Шеремет, начальник пресс-службы Пограничной службы Украины во Львовской области.