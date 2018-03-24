Взял даром - заработал миллионы. В одном из сел Львовской области незаконно добывали глину. О работе предприятия стало известно только после визита экологов. Почему - расскажет Галина Якушко.

50 миллионов гривен. Именно столько недополучил государственный бюджет из-за незаконной добычи глины в карьере возле села Дедилов во Львовской области. На месте - еще видны свежие следы работы трактора. Все дело в том, что возле карьера работает кирпичный завод. Несколько лет назад его продали. Предыдущий собственник, у которого была лицензия на добычу глины, уехал за границу. А новый - решил не оформлять разрешение, говорят в областной экоинспекции. По предварительным подсчетам, за последние 5 лет здесь незаконно добыли 80 тысяч кубов глины.

"Особа без жодного документу, без проекту, вирішила видобувати надра, за надра - є відповідна ліцензія отримується, за ліцензію оплачується відповідна сума коштів, і тоді дозволяється видобуток надр, тобто тут ні копійки не поступило в бюджет. Питання загалом буде як до сільського голови, чим займався сільський голова, чому зразу не інформували контролюючі структури, правоохоронні органи?", - говорит Николай Маланич, начальник Государственной экологической инспекции во Львовской области.

"- Ви не маєте права то знімати, виключи камеру, будь ласка".

Даже после того, как выяснилось, что кирпичный завод добывает глину без разрешения, работы здесь - не прекратились. Из труб - идет пар. Станки - гудят без остановки. Со двора выезжают грузовики, доверху заполненные кирпичами. Работники завода утверждают: используют исключительно старое сырье, добычу - не ведут.

"- Ну та як глину крадемо?!

- Кажуть, що нібито без ліцензії її видобувають.

- Кар'єр взаді, подивіться, глину не видобуває ніхто.

- Тобто, це що говорить еко-інспекція, це неправда?

- Це неправда, тому що глини, такої як глини - не видобуває ніхто!"

Местные жители уверяют - работники врут.

"Там кожен день роблять, кожен божий день. Вони мають кар'єр збоку, там вони беруть глину".

Почему сельсовет не обратился в правоохранительные органы? Ответить на вопрос сельский голова "Подробностям" не захотела, сославшись на занятость. Материалы о нарушениях, выявленных экоинспекцией, уже изучают в полиции. Виновным в том, что несколько лет подряд из карьера проводилась незаконная добыча глины, грозит до 5 лет тюрьмы.