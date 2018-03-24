В Белом доме готовят масштабные кадровые чистки. Сколько сотрудников планируют уволить? И чем они провинились? Выяснил Дмитрий Анопченко.

От десятков, если не сотен людей в Белом доме теперь избавятся - выяснило авторитетное издание Foreign policy. Пишет: чистки возглавит новый советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он якобы публично проговорился о своих планах - уволить всех тех сотрудников американского Совбеза, которых его предшественник, генерал МакМастер набирал. А заодно - под этим предлогом - "проредят" и штат президентской администрации.

Критериев, по которым будут выбирать кандидатов на увольнение, - два. Нелояльность к президенту - если в разговорах с коллегами плохо о нем отзывался. А еще - будут смотреть: ты "человек Трампа" или все же "человек Обамы", то есть, при нынешнем или при прошлом главе государства был принят на работу.

Неважно, какой ты сотрудник - всех тех, кто работал с прошлой администрацией, попросят написать "заявления по собственному". Дональд Трамп хочет любой ценой остановить постоянные утечки информации из Белого дома. И те чиновники, которых еще при демократах наняли, - как раз под подозрением. Дескать, может они по-прежнему на Обаму и работают, выдавая прессе секреты о внутренней кухне новой команды.

Уход Рекса Тиллерсона, теперь вот - увольнение МакМастера... Дональд Трамп, словно в своем знаменитом телешоу, где он без колебаний увольнял провинившихся, перетасовывает теперь уже и американскую элиту. И если раньше прийти на работу в Белый дом считалось верхом карьеры - то теперь на освободившиеся кресла и хороших сотрудников найти не так-то просто.

Многие просто не хотят оказаться в условиях, когда и их может смести очередная кадровая чистка.