Бывшие силовики со всей страны требуют пересчета пенсий. Сегодня они собрались на Всеукраинском съезде военных пенсионеров в Киеве. О чем говорили и как будут бороться за повышение - об этом далее в материале.

Они всю жизнь проработали милиционерами, пограничниками и военнослужащими. А теперь на пенсии вынуждены - учиться выживать на копеечные выплаты от государства.

"Ця нова влада прийшла, все скасувала. Спочатку зробила один закон, вырахували, побачили, що багато - у мене вислуга, 3 вищих освіти, я отримую 3 тисячі пенсії. Квартирна плата росте, медикаменти ростуть", - рассказывает Владимир Бондарь пенсионер, бывший сотрудник МВД.

А все потому, что военным пенсионерам до сих пор не пересчитали пенсии. Хотя по закону - обязаны. С учетом всех премий и надбавок. К примеру, 66-летний Владимир ежемесячно должен получать около 10 тысяч гривен. А таких ветеранов-силовиков - тысячи по всей стране. Сегодня они приехали в Киев на Всеукраинский съезд военных пенсионеров.

"Пишемо адміністративні позови на "Пенсійний фонд" в областях, тому що вони бездіяльні. Вони нам повинні були пенсії перерахувати ще з 1 січня 2016 року. Нам обрізали надбавки за виконання особливо важливих завдань, порізали премії, надбавки за оперативно-розшукову діяльність, надбавку за знання англійської мови", - заявил Александр Вотько, председатель совета ветеранов "Ассоциации ветеранов МВД" во Владимире-Волынском.

В конце февраля Кабмин пообещал повысить им выплаты - в среднем до полутора тысяч гривен. Но поэтапно и в течение трех лет. Однако ветераны требуют перерасчета. Ведь тогда их пенсии вырастут гораздо больше, чем на полторы тысячи.

"Близько мільйона пенсіонерів. Це пенсіонери ЗСУ, пенсіонери МВС. прикордонники, сбушники. Всі об'єдналися в одну єдину організацію, яка буде вимагати наступного:

- перше - перерахунку пенсій для пенсіонерів.

- друге - відставки кабінету міністрів, відставки Гройсмана", - заявил Сергей Каплин, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

Пенсионеры силовых структур настроены решительно и готовятся к новым протестам. Обещают блокировать дороги, аэропорты и госучреждения - пока власть их не услышит.