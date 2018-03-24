Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов [ Редактировать ]
В течение дня субботы, 24 марта, зафиксировано 5 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. Ни один украинский воин не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.
На Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе Каменки.
Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты трижды применили по защитниках Лебединского, что на приморском участке обороны.
На Луганском направлении враг из стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Счастье.
Смотрите также жуткие кадры последствий обстрела Авдеевки.
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