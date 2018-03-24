В субботу, 24 марта, умерла первая победительница первого "Евровидения", сообщается на официальном сайте конкурса.

Швейцарская певица Лиз Ассия умерла в возрасте 94 лет в Цюрихе.

Лиз Ассия в 1956 году победила на первом конкурсе "Евровидение", который проходил в Швейцарии, с песней "Refrain".

В 2011 году она решила вернуться на сцену "Евровидения", однако не прошла национальный отбор. Она также подавала заявку на участие в конкурсе в 2012 году, но не смогла выйти в финал.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о смерти ведущей песенного конкурса.