Евровидение: умерла победительница конкурса [ Редактировать ]
В субботу, 24 марта, умерла первая победительница первого "Евровидения", сообщается на официальном сайте конкурса.
Швейцарская певица Лиз Ассия умерла в возрасте 94 лет в Цюрихе.
Лиз Ассия в 1956 году победила на первом конкурсе "Евровидение", который проходил в Швейцарии, с песней "Refrain".
В 2011 году она решила вернуться на сцену "Евровидения", однако не прошла национальный отбор. Она также подавала заявку на участие в конкурсе в 2012 году, но не смогла выйти в финал.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о смерти ведущей песенного конкурса.
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