В Бразилии во время перестрелки с полицейскими погибли 7 человек [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В трущобах Рио-де-Жанейро во время перестрелки с полицией погибли семь человек, передает Reuters.
Инцидент произошел, когда полицейский патруль вошел в фавелу для поиска подозреваемых в убийстве сотрудника полиции неделей раньше.
К тому моменту правоохранители обнаружили стрелковое оружие и гранаты, которые использовались в предыдущем нападении. Патруль атаковали, в результате перестрелки семь нападавших были убиты и еще несколько ранены.
Фавела, в которую вошел полицейский патруль, контролируется "Красной командой" - одной из крупнейших преступных группировок, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о кровавой перестрелке в школе США.
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