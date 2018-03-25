В Бразилии во время перестрелки с полицейскими погибли 7 человек Источник: EPA / UPG

В трущобах Рио-де-Жанейро во время перестрелки с полицией погибли семь человек, передает Reuters.

Инцидент произошел, когда полицейский патруль вошел в фавелу для поиска подозреваемых в убийстве сотрудника полиции неделей раньше.

К тому моменту правоохранители обнаружили стрелковое оружие и гранаты, которые использовались в предыдущем нападении. Патруль атаковали, в результате перестрелки семь нападавших были убиты и еще несколько ранены.

Фавела, в которую вошел полицейский патруль, контролируется "Красной командой" - одной из крупнейших преступных группировок, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

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