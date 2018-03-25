25 марта: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
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25 марта - 84-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 281 день.
День службы безопасности Украины
Национальный профессиональный праздник всех сотрудников Службы безопасности Украины.
Традиционно в этот день руководители СБУ поздравляют своих подчинённых с этим профессиональным праздником, а наиболее отличившиеся сотрудники награждаются государственными наградами, внеочередными воинскими званиями, памятными подарками, правительственными грамотами и благодарностями командования.
Именины 25 марта
Католические: Баронтий, Дезидерий, Дисмас, Эльфволд
Православные: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Симеон, Сергей, Феофан, Финеес.
Ранее мы сообщали, что в Украине в ночь на 25 марта перевели часы.
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