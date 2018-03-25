Исследователи из Общества интервенционной радиологии изобрели новый способ похудения, передает Naked Science.

Ученые выяснили, что заморозка нерва, через который в мозг поступают сигналы о голоде, помогает снизить аппетит.

Исследователи провели процедуру на 10 добровольцах с индексом массы тела (ИМТ) от 30 до 37, то есть с ожирением первой и второй степени.

Во время процедуры участникам эксперимента вводили криогенный газ аргон в задний ствол блуждающего нерва, который является частью одного из нескольких механизмов, которые сигнализируют, что желудок пуст.

Специалисты наблюдали за участниками в течение 90 дней после эксперимента. Все добровольцы сообщали об уменьшении аппетита, улучшении самочувствия и никто из них не испытывал осложнений или побочных эффектов. Общая средняя потеря веса составила 3,6% от первоначальной массы тела, а среднее снижение ИМТ достигло 14%.

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