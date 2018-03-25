"Поворот смерти": в ДТП с автобусом погибли 12 человек [ Редактировать ]
В провинции Манаби (Эквадор) перевернулся пассажирский автобус, передает El Comercio.
В результате произошедшего погибли 12 человек, еще 25 получили травмы. Среди пострадавших есть дети и пожилые люди.
Отрезок дороги, на котором произошла авария, называют "поворотом смерти".
Накануне в Полтаве микроавтобус сорвался с моста.
по теме
У Луцьку на зупинці не розминулися маршрутки
11 людей зазнали травм у луцькій маршрутці. Зокрема, й одна дитина.
У Туреччині автобус з пасажирами протаранив вантажівку (відео)
Туристичний автобус, який їхав зі Стамбула у місто Токат, врізався у вантажівку, припарковану на узбіччі і загорівся.
Бачила, але не зупинилася: у Харкові заслухали учасницю смертельної ДПТ Олену Зайцеву
Олена Зайцева підтвердила - за 2 роки водіння отримала 6 протоколів про адмін-порушення.
Признания Зайцевой: участница скандального ДТП сообщила подробности аварии
В Киевском райсуде Харькова слушали главную обвиняемую по делу о смертельном ДТП на Сумской, в котором погибли шесть человек.
Пять экипажей полиции устроили погоню за пьяным водителем
Ривненская полиция ловила пьяного водителя. Участие в погоне принимали пять экипажей. Как удалось остановить нарушителя?