Под Львовом в историческом здании произошел крупный пожар [ Редактировать ]
В субботу, 24 марта, городе Хыров Львовской области горело здание бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в последние годы действовал отель. Об этом сообщает Zaxid.net.
Историческое здание находится на улице Богдана Хмельницкого, 40.
Пожар распространился на всю площадь крыши здания. Позже огонь распространился и на нижние этажи.
По состоянию на 20:00 24 марта, по сообщению спасателей, пожар в недействующем оздоровительном комплексе удалось локализовать. В храме пожаром было уничтожено только купол.
Как отмечает издание, речь идет об оздоровительно-развлекательном комплексе "Лаяр Палас", который входит в Royal Hotels Group. По неподтвержденным данным, его владельцем является нардеп от БПП Андрей Лопушанский.
Комплекс построен в 1886 году, и достроен в 1904 году в стиле неоренессанса, он является памятником архитектуры местного значения.
Напомним, что припаркованные машины перекрыли дорогу спасателям, которые ехали тушить пожар.
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