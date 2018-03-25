Пугачева тяжело больна - СМИ [ Редактировать ]
Алла Пугачева страдает от диабета второго типа. Об этом сообщает издание Дни.ру.
Певице не понаслышке знакомы слабость, одышка, трудности при ходьбе, помутнение в глазах, жжение в груди и головные боли. Однако Пугачева вовремя не обратила внимания на эти симптомы в результате имеет диабет второго типа.
Повышенный сахар в крови, в свою очередь, тянет за собой целый шлейф гормональных, метаболических нарушений, которые приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, больные страдают от нарушений работы почек, болей в суставах.
А несколько лет назад из-за высокого уровня холестерина и опасного сужения нескольких артерий Пугачевой пришлось сделать стентирование. В ходе операции певице расширили коронарные сосуды - основные сосуды сердца - и с помощью четырех специальных трубок восстановили нормальный кровоток.
Напомним, что Пугачева призналась, что резко стареет.
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