Алла Пугачева страдает от диабета второго типа. Об этом сообщает издание Дни.ру.

Певице не понаслышке знакомы слабость, одышка, трудности при ходьбе, помутнение в глазах, жжение в груди и головные боли. Однако Пугачева вовремя не обратила внимания на эти симптомы в результате имеет диабет второго типа.

Повышенный сахар в крови, в свою очередь, тянет за собой целый шлейф гормональных, метаболических нарушений, которые приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, больные страдают от нарушений работы почек, болей в суставах.

А несколько лет назад из-за высокого уровня холестерина и опасного сужения нескольких артерий Пугачевой пришлось сделать стентирование. В ходе операции певице расширили коронарные сосуды - основные сосуды сердца - и с помощью четырех специальных трубок восстановили нормальный кровоток.

Напомним, что Пугачева призналась, что резко стареет.