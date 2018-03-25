Миссия ОБСЕ попала под обстрел на Донбассе [ Редактировать ]
На Донбассе группа наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попала под обстрел. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пикузы (бывшее Коминтерно). Об этом сообщает официальный сайт миссии ОБСЕ.
"Находясь в населенном пункте Пикузы, в 23 км к северо-востоку от Мариуполя, наблюдатели слышали шестиминутной эпизод многочисленных перекрестных выстрелов из стрелкового оружия в 300–500 метрах к юго-западу и западу, которые, по их оценке, производились из не менее чем 10 автоматов (неустановленного типа)", - говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 23 марта.
В течение указанного периода патрульные ОБСЕ слышали звуки попадания, по оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. Наблюдатели покинули этот район немедленно.
Напомним, что в ОБСЕ раскрыли расположение танков и гаубиц боевиков.
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