Боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военных на Донецком направлении. В результате вражеского огня погиб один украинский защитник. Об этом сообщается в пресс-центре штаба АТО.

Для обстрелов украинских позиций в Опытном и Лебединском боевики использовали запрещенные Минскими договоренностям 120 миллиметровые минометы.

С минометов 82 калибра и танка агрессор вел огонь вблизи Песков. Также 82 мм минометы боевики применили по защитникам Талаковка, гранатометы различных систем по защитникам Авдеевки, Богдановка и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы по укреплениям украинских военных в районе Верхнеторецкого.

Из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и трижды Марьинки. На Луганском направлении сохранялась тишина.

Напомним, что Россия может согласиться на введение международной администрации на Донбасс.