Война на Донбассе: боевики 19 раз нарушали перемирие [ Редактировать ]
Боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военных на Донецком направлении. В результате вражеского огня погиб один украинский защитник. Об этом сообщается в пресс-центре штаба АТО.
Для обстрелов украинских позиций в Опытном и Лебединском боевики использовали запрещенные Минскими договоренностям 120 миллиметровые минометы.
С минометов 82 калибра и танка агрессор вел огонь вблизи Песков. Также 82 мм минометы боевики применили по защитникам Талаковка, гранатометы различных систем по защитникам Авдеевки, Богдановка и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы по укреплениям украинских военных в районе Верхнеторецкого.
Из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и трижды Марьинки. На Луганском направлении сохранялась тишина.
Напомним, что Россия может согласиться на введение международной администрации на Донбасс.
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