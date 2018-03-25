В торговом центре "Зимняя вишня", который находится в российском городе Кемерово, произошел масштабный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 7 человек.

Очевидцы публиковали в соцсетях жуткие кадры с места происшествия.

По предварительной информации, возгорание произошло в детском батутном бассейне, в результате поджога поролонового наполнителя.

Сначала сообщалось о 4 погибших детях, впоследствии появилась информация, что погибших не менее пяти.

Пожар до сих пор не удалось потушить, число жертв возросло до 7 человек, а пропавших без вести более 50 человек, пишет "Медуза".

В соцсетях публикуют списки людей, пропавших без вести.

⚠Официальный список пропавших без вести при пожаре в ТЦ(на эту минуту)

54 человека.

Висит в штабе ГО и ЧС Кемеровской области.

Предоставила Вероника Земляника.#КемеровоПожарТЦЗимняяВишня pic.twitter.com/CrXT3XWkWK — ♞СуровыйТомск (@Tomsk_Loud_News) 25 марта 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в России горит крупный ТЦ.