Пожар в Кемерово: в сети публикуют списки пропавших без вести [ Редактировать ]
В торговом центре "Зимняя вишня", который находится в российском городе Кемерово, произошел масштабный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 7 человек.
Очевидцы публиковали в соцсетях жуткие кадры с места происшествия.
По предварительной информации, возгорание произошло в детском батутном бассейне, в результате поджога поролонового наполнителя.
Сначала сообщалось о 4 погибших детях, впоследствии появилась информация, что погибших не менее пяти.
Пожар до сих пор не удалось потушить, число жертв возросло до 7 человек, а пропавших без вести более 50 человек, пишет "Медуза".
В соцсетях публикуют списки людей, пропавших без вести.
⚠Официальный список пропавших без вести при пожаре в ТЦ(на эту минуту)— ♞СуровыйТомск (@Tomsk_Loud_News) 25 марта 2018 г.
54 человека.
Висит в штабе ГО и ЧС Кемеровской области.
Предоставила Вероника Земляника.#КемеровоПожарТЦЗимняяВишня pic.twitter.com/CrXT3XWkWK
Напомним, ранее сообщалось, что в России горит крупный ТЦ.
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