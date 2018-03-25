Солистка "ВИА Гры" покидает группу [ Редактировать ]
Недавно появившиеся слухи о том, что певица Миша Романова покидает группу "ВИА Гра" подтвердились. О своем решении уйти из коллектива, в котором девушка проработала 5 лет, Миша сообщила в Instagram.
Самое главное призвание женщины - это любовь. И порой она нуждается в твёрдом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души ❤ Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе 🙌🏻Спасибо Вам Костя , за этот шанс,за веру и поддержку ,за прекрасные песни ,которые согревают сердца многих слушателей !Эрика и Настя, мы были командой , одним целым ,я буду очень очень сильно скучать по вам !😥Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти ...#viagra #виагра #константинмеладзе #мишароманова#этобылопрекрасно #любовь
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"Самое главное призвание женщины - это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине. Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души", - написала Миша, поблагодарив Константина Меладзе за полученный опыт, А Эрику и Настю - за чудесные совместные выступления.
До сих пор неясно, действительно ли место Миши займет Ольга Меганская из Санкт-Петербурга, которая выступила в составе группы на концерте в городе Тбилиси.
Напомним, полуобнаженная солистка "ВИА Гры" с Максом Барских украсили обложку глянца.
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