Недавно появившиеся слухи о том, что певица Миша Романова покидает группу "ВИА Гра" подтвердились. О своем решении уйти из коллектива, в котором девушка проработала 5 лет, Миша сообщила в Instagram.

"Самое главное призвание женщины - это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине. Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души", - написала Миша, поблагодарив Константина Меладзе за полученный опыт, А Эрику и Настю - за чудесные совместные выступления.

До сих пор неясно, действительно ли место Миши займет Ольга Меганская из Санкт-Петербурга, которая выступила в составе группы на концерте в городе Тбилиси.

Напомним, полуобнаженная солистка "ВИА Гры" с Максом Барских украсили обложку глянца.