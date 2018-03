Самое главное призвание женщины - это любовь. И порой она нуждается в твёрдом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души ❤ Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе 🙌🏻Спасибо Вам Костя , за этот шанс,за веру и поддержку ,за прекрасные песни ,которые согревают сердца многих слушателей !Эрика и Настя, мы были командой , одним целым ,я буду очень очень сильно скучать по вам !😥Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти ...#viagra #виагра #константинмеладзе #мишароманова#этобылопрекрасно #любовь

A post shared by Misha Romanova (@misharomanova) on Mar 25, 2018 at 7:14am PDT