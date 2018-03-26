Пожар в Кемерово: число жертв продолжает расти [ Редактировать ]
В масштабном пожаре в Кемерово, который произошел в торговом центре продолжает расти количество жертв. По последним данным, погибли не менее 40 человек, среди которых немало детей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей оперативного штаба.
"Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются около 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала. Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещение, где могут оставаться пострадавшие", - говорится в сообщении.
Родственники разыскивают еще по меньшей мере 69 человек, которые во время пожара пропали без вести.
НТВ сообщает, что спасатели сумели добраться в один из заблокированных кинозалов и только там обнаружили 13 тел.
Напомним, днем, 25 марта, в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел крупный пожар. Также сообщалось, что после возгорания в помещении торгового центра не сработала сигнализация и система оповещения.
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