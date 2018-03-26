Нацбанк уничтожил 48 миллиардов гривен [ Редактировать ]
Национальный банк Украины в прошлом году утилизировал изношенных и поврежденных гривневых купюр на 48,35 миллиарда гривен.
"В течение 2017 года Национальным банком Украины были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты общим количеством 749,2 миллиона штук на сумму 48 миллиардов 355,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении НБУ.
В частности, изъяты деньги таких номиналов:
1 грн – 83,4 миллиона шт. на сумму 83,4 миллиона грн;
2 грн – 63 миллиона шт. на сумму 125,9 миллиона грн;
5 грн – 77,5 миллиона шт. на сумму 387,4 миллиона грн;
10 грн – 85,1 миллиона шт. на сумму 850,7 миллиона грн;
20 грн – 71,7 миллиона шт. на сумму 1 434,6 миллиона грн;
50 грн – 128,6 миллиона шт. на сумму 6 430,9 миллиона грн;
100 грн – 129,8 миллиона шт. на сумму 12 984,5 миллиона грн;
200 грн – 96,7 миллиона шт. на сумму 19 335,2 млн грн;
500 грн – 13,4 миллиона шт. на сумму 6 722,8миллиона грн.
Изъятые Национальным банком из обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации.
Как сообщалось, Нацбанк прекращает производство мелких монет.
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