Национальный банк Украины в прошлом году утилизировал изношенных и поврежденных гривневых купюр на 48,35 миллиарда гривен.

"В течение 2017 года Национальным банком Украины были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты общим количеством 749,2 миллиона штук на сумму 48 миллиардов 355,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении НБУ.

В частности, изъяты деньги таких номиналов:

1 грн – 83,4 миллиона шт. на сумму 83,4 миллиона грн;

2 грн – 63 миллиона шт. на сумму 125,9 миллиона грн;

5 грн – 77,5 миллиона шт. на сумму 387,4 миллиона грн;

10 грн – 85,1 миллиона шт. на сумму 850,7 миллиона грн;

20 грн – 71,7 миллиона шт. на сумму 1 434,6 миллиона грн;

50 грн – 128,6 миллиона шт. на сумму 6 430,9 миллиона грн;

100 грн – 129,8 миллиона шт. на сумму 12 984,5 миллиона грн;

200 грн – 96,7 миллиона шт. на сумму 19 335,2 млн грн;

500 грн – 13,4 миллиона шт. на сумму 6 722,8миллиона грн.

Изъятые Национальным банком из обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации.

Как сообщалось, Нацбанк прекращает производство мелких монет.