Основой подтянутой фигуры являются здоровое питание и спорт. Но и уход за телом играет важную роль: при похудении кожа может растягиваться, становиться дряблой и сухой.

Косметологи предлагают три эффективных средства, которые помогут в борьбе за идеальную кожу тела.

1. Скраб для тела.

Солевые, сахарные или кофейные скрабы для тела отлично справляются с "апельсиновой коркой" на бедрах, придают упругость коже и подтягивают проблемные места. При выборе скраба отдавайте предпочтение маслам, витаминам А и Е и морской соли в составе. Именно эти ингредиенты "убивают" жировые отложения.

2. Антицеллюлитное масло.

Антицеллюлитное масло всегда используется в сочетании с массажем. Средство должно содержать натуральные экстракты и несколько видов масел. Оно также защитит кожу от сухости, придаст ей гладкость и упругость.

3. Щетка для массажа.

Не секрет, что растирание тела сухой щеткой улучшает кровообращение и удаляет ороговевшие клетки эпидермиса. Пять минут такого массажа в день поспособствуют упругости и гладкости кожи. Главное - найти баланс между слишком мягкой и слишком жесткой щеткой.

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