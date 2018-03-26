На Донбасі під обстріл бойовиків потрапила Авдіївка [ Редактировать ]
Один український військовий загинув унаслідок ворожих обстрілів у зоні АТО. Ще один отримав поранення. За минулу добу бойовики 44 рази відкривали вогонь по позиціях наших бійців. Найгарячіше було на Донецькому напрямку.
Російські найманці з потужних мінометів гатили поблизу Опитного, Лебединського, Широкиного, Пісків і Талаківки. Захисників Авдіївки, Новотроїцького, Водяного і шахти Бутівка окупанти поливали з гранатометів. А поблизу Гнутового противник вів вогонь з БМП. Докладніше про загострення на передовій - у матеріалі моїх колег.
Віталій лаконічно характеризує ситуацію на своїй ділянці фронту під Донецьким аеропортом. Тижневу тишу змінила низка провокацій на всьому напрямку. Бійці відзначають - активізувалися бойовики після президентських виборів у Росії.
"І буквально в ту ніч вони почали провокаційні обстріли з великокаліберних кулеметів", - говорить Олексій, військовослужбовець збройних сил України.
Вогонь, здебільшого, ведуть хаотичний. Таким чином часто маскують роботу снайпера, який стріляє уже на ураження.
"Під час імітації атаки переднього краю нашої оборони в цей час з глибини опорних пунктів противника відпрацьовують досить таки великим калібром як 12,7, так відмічаються прильоти 14, 5", - говорить Сергій, військовослужбовець збройних сил України.
Снайперські групи працюють і вдень, і вночі, оптика дозволяє.
"Тільки включаєш тепловізор і сразу буває що свитстить над головою, оптика хороша", - говорить Віталій, військовослужбовець збройних сил України.
Регулярно над позиціями військові фіксують у небі ворожих безпілотників.
"Саме страшне, коли він зависає над головою. То надо вже шото ждать. Тільки зависає одразу надо по норах, тому що одразу можуть працювати міномети", - говорить Віталій, військовослужбовець збройних сил України.
У районі ж Авдіївки російські найманці з повітря оцінювали вже результати свого обстрілу.
"Зависают, в основном, над полем обстрел был до со стороны противника, мы не стреляли", - говорить Микола, військовослужбовець збройних сил України.
Усупереч оголошеному перемир'ю, - під обстріл бойовиків потрапили і мирні вулиці. На околиці українського Торецька міни рознесли будинок, а в Авдіївці зафіксовані влучання у дачний кооператив.
"Летело оттуда тоже, там вот разбитое, у нас бутыль из-под вина полностью разбитый. Ну летят, летят. Боимся еще тут жить", - говорить Тетяна Олексіївна, жителька Авдіївки.
по теме
На Донбассе под обстрел попала миссия ОБСЕ
По оценке наблюдателей, работали не менее 10 автоматов. Представителям ОБСЕ пришлось спешно покинуть этот район.
Война на Донбассе: недельную тишину сменила череда обстрелов
После нескольких дней относительного затишья - боевики ударили из всех орудий, а в Песках в ход пошли даже танки.
Война на Донбассе: боевики 19 раз нарушали перемирие
Боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военных на Донецком направлении. В результате вражеского огня погиб один украинский защитник.
Война на Донбассе: боевики изменили тактику обстрелов
Боевики уже пять раз открывали огонь по украинским позициям. Договоренности о прекращении огня противник по-прежнему игнорирует.
На Донбасі бойовиків змушують здавати паспорти Росії - Міноборони
Повне дотримання режиму тиші вже другу добу поспіль фіксують на Сході України. Українські захисники повністю контролюють ситуацію та уважно стежать за діями противника. Тим часом розвідка повідомляє, що у російських найманців на Донбасі у наказовому порядку масово відбирають паспорти.