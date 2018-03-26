Пожар в Кемерово: подросток выпал из горящего окна [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Во время пожара в торговом центре в Кемерово из окна выпал подросток. Он находится в реанимации.
"Он находится в реанимации в состоянии искусственной комы. У него многочисленные травмы, переломы", -прокомментировали медики, передает "Интерфакс".
На данный момент неизвестна судьба 41-го ребенка. Доступ к третьему кинозалу на четвертом этаже ТЦ по-прежнему отсутствует.
Напомним, днем, 25 марта, в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел крупный пожар. Также сообщалось, что после возгорания в помещении торгового центра не сработала сигнализация и система оповещения.
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