До сих пор неизвестна судьба 41-го ребенка. Источник: Reuters

Во время пожара в торговом центре в Кемерово из окна выпал подросток. Он находится в реанимации.

"Он находится в реанимации в состоянии искусственной комы. У него многочисленные травмы, переломы", -прокомментировали медики, передает "Интерфакс".

На данный момент неизвестна судьба 41-го ребенка. Доступ к третьему кинозалу на четвертом этаже ТЦ по-прежнему отсутствует.

Напомним, днем, 25 марта, в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел крупный пожар. Также сообщалось, что после возгорания в помещении торгового центра не сработала сигнализация и система оповещения.