Австралію накрило потужним циклоном [ Редактировать ]
Потужний тропічний циклон "Нора" - вдарив по узбережжю Австралії. Негода заподіяла лиха у північному штаті Квінсленд. Там понад дві сотні осель лишилися без світла. Сильний вітер повалив дерева і пошкодив лінії електропередач.
Подекуди - зливи спричинили підтоплення і зсуви ґрунту. Наразі шторм послабшав і пересувається на південь материка. Синоптики прогнозують дощі на цих територіях
по теме
Новое землетрясение в Папуа унесло десятки жизней
В результат землетрясения в Папуа-Новой Гвинее погибли 55 человек. Магнитуда землетрясения составила 6,7 баллов.
Пекін накрило смогом
Китайську столицю знову огорнув смог. Влада оголосила помаранчевий - другий рівень загрози. це означає, що близько семи сотень підприємств будуть змушені наполовину скоротити виробництво - щоб утворювати менше викидів.
Грецію накрило піщаною бурею
В Афінах піщана буря. До грецької столиці пісок принесли вітри з півночі африканського континенту, з пустелі Сахара. Через погану видимість в Афінах скасовують аіварейси. Влада закликала людей за можливості лишатися вдома.
Жителі Індонезії потерпають від виверження вулкану Іджен
Вулкан Іджен відомий тим, що неподалік видобувають жовту сірку, яку використовують у косметиці та ліках.
Более 150 дельфинов выбросились на берег (фото)
Более 150 дельфинов-гринд выбросились на берег в заливе Хэмелин на юго-западе Австралии.