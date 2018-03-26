В Альпах под лавиной погибли лыжницы [ Редактировать ]
Во французских Альпах в результате схода лавины в коммуне Модан погибли две лыжницы.
Лавина сошла в воскресенье в 17:45 по Киеву. Погибли две француженки 57 и 58 лет, а сопровождавшему их мужчине удалось спастись, передает France Bleu.
Во время схода лавины лыжники находились на высоте около трех тысяч метров.
Ранее, в этом же месяце, в Альпах под лавиной погибли бельгийские туристы.
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