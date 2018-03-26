Активисты молодежного отделения "Свободы" устроили вчера на балконах недостроенного отеля в центре Одессы огненное шоу. Здание, реконструированное частным инвестором в стиле модерн, четвертый день как захвачено парамилитарным объединением "Сокол". Активисты зашли в несданный в эксплуатацию отель и сообщили, что намерены "вернуть историческое здание одесситам".

Владельцы захваченного здания ранее сообщали, что, согласно имеющейся информации, целью захвата частной собственности - отеля "Большая Московская" - может быть провокация против городской власти и стабильности ситуации в Одессе, в ходе которой возможны пострадавшие.

Здание "Большой Московской" - одна из архитектурных доминант Дерибасовской. По этой улице, 1 апреля должен пройти многотысячный карнавал "Юморина", куда собирались съехаться туристы со всего мира.

Активисты "Сокола" отвечают возмущенным комментаторам в сети об опасности огненного шоу на балконах реконструированного исторического здания: "Нiчого страшного. Це лише файери".

Власти и правоохранительные органы Одессы пока не дали правовую оценку происходящему в центре города, в преддверии туристического сезона, инциденту.

Справка: Гостиница "Большая Московская" - историческое здание в Одессе, реконструированное инвестором по чертежам архитектора Льва Влодека (1904г). В ходе реконструкции 22 тысячи аутентичных лепных элементов фасада в течение пяти лет восстанавливали 150 мастеров со всей Украины. В 2018 году отель планировался к сдаче в эксплуатацию.