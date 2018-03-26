В понедельник, 26 марта, пассажирский автобус "Херсон-Москва" застрял в ледяной яме на дороге в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС на странице Facebook.

Информация о ЧП на улице Вокзальной поступила в 5:05 утра.

"Поступило сообщение о том, что автобус Mercedes сообщением Херсон-Москва, в котором находилось 19 пассажиров, застрял задним колесом в замерзшей выбоине на дороге", – говорится в сообщении.

Напомним, что в ДТП с автобусом погибли 12 человек.