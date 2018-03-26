У Хирові за 100 кілометрів від Львова підраховують збитки і встановлюють причини масштабної пожежі, яка на вихідних охопила будівлю колишнього єзуїтського колегіуму. У радянські часи там розташовувалася військова частина, а в останні роки працює готель з оздоровчим комплексом. З місця подій - репортаж наших кореспондентів.

Зайнялося на третьому поверсі одного з корпусів оздоровчого комплексу. Полум'я з блискавичною швидкістю охопило весь дах, потім - перекинулося на купол церкви святого Миколая. До боротьби з вогнем залучили 25 машин спецтехніки. Вони їхали майже з усіх довколишніх районів - Дрогобича, Борислава та навіть Львова. Гасили - вісімнадцять годин.

"Вогнеборці першочергово доклали максимум зусиль, аби відбити пожежу, щоб вона не знищила храм, святиню", - говорить Христина Авдєєва, спеціаліст відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ ГУ МНС у Львівській області.

"Нетипове приміщення складність в тому, що для того, щоб всім бригадам показать - де входи і виходи - треба було швидко пробігти по всьому конвікту і показать, куди зайти і якими виходами виходить", - говорить Олександр Карів, директор готелю.

Це пам'ятка архітектури місцевого значення. Побудована ще на початку минулого століття поляками. Під штукатуркою - солом'яні волокна. Перекриття - дерев'яні. Це й посприяло швидкому поширенню вогню. Він знищив три тисячі метрів покрівлі. Перший поверх - уцілів. Нині там - дорогі меблі. На підлозі - суміш води і попелу. З кришталевих люстр - струмує вода. Її для гасіння пожежні викачували зі СПА-центру, розташованого на території готелю.

Церкві, розташованій поблизу готелю, пощастило більше. Згорів тільки купол. Врятувало те, що верхній поверх побудований з прошарком бетону. Під час пожежі городяни кинулися виносити церковне начиння.

"Прибігли люди, щоб спасти тут, що є. Слава Богу, все врятовано, престіл, жертовник, всі речі, які є, всі перенесені до хати до людей", - говорить отець Василій, настоятель Храму Святого Миколая у місті Хирів.

На зведення нового купола - доведеться зібрати не менше півмільйона гривень пожертвувань. Віряни хочуть святкувати Великдень навіть у недобудованому храмі. Тим часом, в поліції розглядають три версії того, що сталося.

"Одна із версій - це необережне поводження з вогнем. Друга версія - загоряння несправної електропроводки, і, ну і так виглядає, що можливий підпал призначаються експертизи, і в подальшому будемо більш детально знати, які причини пожежі", - говорить Роман Чекас, керівник Старосамбірського відділку поліції ГУНП у Львівській області.

У поліції також відкрили кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна. Якщо встановлять винного - йому загрожує до 15 років в'язниці.