Наразі шторм послабшав і пересувається на південь

Потужний тропічний циклон "Нора" - вдарив по узбережжю Австралії. Негода заподіяла лиха у північному штаті Квінсленд. Там понад дві сотні осель лишилися без світла. Сильний вітер повалив дерева і пошкодив лінії електропередач.

Подекуди - зливи спричинили підтоплення і зсуви ґрунту. Наразі шторм послабшав і пересувається на південь материка. Синоптики прогнозують дощі на цих територіях.