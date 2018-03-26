Північ Австралії накрило тропічним циклоном [ Редактировать ]
Потужний тропічний циклон "Нора" - вдарив по узбережжю Австралії. Негода заподіяла лиха у північному штаті Квінсленд. Там понад дві сотні осель лишилися без світла. Сильний вітер повалив дерева і пошкодив лінії електропередач.
Подекуди - зливи спричинили підтоплення і зсуви ґрунту. Наразі шторм послабшав і пересувається на південь материка. Синоптики прогнозують дощі на цих територіях.
по теме
Австралію накрило потужним циклоном
Потужний тропічний циклон "Нора" - вдарив по узбережжю Австралії. Негода заподіяла лиха у північному штаті Квінсленд. Там понад дві сотні осель лишилися без світла. Сильний вітер повалив дерева і пошкодив лінії електропередач.
Новое землетрясение в Папуа унесло десятки жизней
В результат землетрясения в Папуа-Новой Гвинее погибли 55 человек. Магнитуда землетрясения составила 6,7 баллов.
Пасажирський літак вперше пролетів від Австралії до Британії
З Австралії до Великої Британії за 17 годин. У лондонському аеропорту Гітроу приземлився літак, що здійснив перший прямий рейс за цим маршрутом. Він подолав 15 тисяч кілометрів. На борту лайнера перебувало дві сотні пасажирів.
Пекін накрило смогом
Китайську столицю знову огорнув смог. Влада оголосила помаранчевий - другий рівень загрози. це означає, що близько семи сотень підприємств будуть змушені наполовину скоротити виробництво - щоб утворювати менше викидів.
Грецію накрило піщаною бурею
В Афінах піщана буря. До грецької столиці пісок принесли вітри з півночі африканського континенту, з пустелі Сахара. Через погану видимість в Афінах скасовують аіварейси. Влада закликала людей за можливості лишатися вдома.