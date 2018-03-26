Єврокомісія вимагає пояснень від Facebook [ Редактировать ]
Facebook загрожують "гострі заходи" з боку Єврокомісії. Там вимагають пояснити, наскільки витік даних зачепив громадян ЄС. Cкандал вибухнув, коли з'ясувалося, що одна із британських аналітичних компаній зловживала особистими даними користувачів соцмережі - в політичних інтересах. Та засновник Facebook Марк Цукерберг - уже перепросив за витік і пообіцяв зробити все, щоб таке не повторилося.
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