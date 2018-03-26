В понедельник утром,26 марта, в Киеве на проспекте Соборности пассажиры сфотографировали маршрутку №205 (Индустриальный путепровод- Дарницкая площадь), у которой отвалилась дверь.

Фото опубликовано на странице сообщества "Автомобильный Киев" в Facebook.

На фото видно, что дверь лежит рядом с автобусом на асфальте.

Напомним, что автобус "Херсон-Москва" застрял в ледяной ловушке.