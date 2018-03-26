Солдату стало плохо во время выступления Порошенко (видео) [ Редактировать ]
Знаменосец, который стоял в двух шагах от президента, пошатнулся и прислонился к забору во время выступления Президента Петра Порошенко на торжествах по случаю четвертой годовщины Национальной гвардии 26 марта.
Как видно на видео, один из них двух солдат почетного караула во время выступления Президента пошатнулся. Однако, к нему оперативно подошли несколько человек и увели его за руку. А место солдата занял другой военнослужащий Национальной гвардии.
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Ранее сообщалось, что во время торжественных церемоний по случаю прибытия президента Австрии, Порошенко поднял упавшую шапку солдата почетного караула и лично одел ее на голову военнослужащего.
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