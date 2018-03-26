В Следственном комитете России заявили, что сотрудник частной охранной фирмы при получении сигнала о пожаре в торговом центре в Кемерово отключил систему оповещения. Об этом сообщает "Канал 24".

Кроме того, серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях.

Также задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-владельца здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации.

Решается вопрос о задержании пятого подозреваемого - охранника, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Напомним, что момент возгорания ТЦ в Кемерово попал на видео.