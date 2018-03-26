"Они так кричали": родители погибших детей рассказали о страшной трагедии в Кемерово

В воскресенье, 25 марта, в российском Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня". Пожар начался на четвертом этаже здания - рядом с кинотеатром, где в тот момент было много детей.