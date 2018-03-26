Пожар в Кемерово: ужасающие фото [ Редактировать ]
В городе Кемерово, Россия, вспыхнул пожар в торговом центре "Зимняя вишня".
На данный момент известно о 64 погибших.
За помощью к врачам обратились 44 человека, десять пострадавших остаются на стационарном лечении.
Podrobnosti.ua собрали ужасающие фото горящего торгового центра.
Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.
Момент возгорания ТЦ попал на видео.
Названа предварительная причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.
по теме
"Они так кричали": родители погибших детей рассказали о страшной трагедии в Кемерово
В воскресенье, 25 марта, в российском Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня". Пожар начался на четвертом этаже здания - рядом с кинотеатром, где в тот момент было много детей.
Трагедия в Кемерово: охранник отключил сигнализацию в момент пожара
В Следственном комитете России заявили, что сотрудник частной охранной фирмы при получении сигнала о пожаре в торговом центре в Кемерово отключил систему оповещения.
Пожар в Кемерово: момент возгорания попал на видео
В сети появилась запись камеры видеонаблюдения из сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово.
Пожежа у Кемерово: директора торгового центру затримала поліція
Трагедія у російському місті Кемерово. Масштабна пожежа охопила людний торговий центр. 48 відвідувачів загинули, серед них багато дітей. Ще 27 вважають зниклими безвісти.
Душераздирающие крики детей и паника: первые минуты пожара в Кемерово (видео)
В сети появилось видео с начала пожара в российском торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово.
Пожежа у Кемерево: рятувальники розбирають завали
37 загиблих внаслідок пожежі в торговельному центрі російського міста Кемерова. Три десятки постраждалих - ушпиталили. Ще 64 людини вважають зниклими без вісти, родичі не можуть з ними зв'язатися. Серед них понад 40 дітей. Рятувальники досі розбирають завали.