Дэвида Боуи "закатали" в бронзу [ Редактировать ]
В британском городе Эйлсбери установили первый памятник легендарному певцу и музыканту Дэвиду Боуи. Об этом сообщает ВВС Украина.
"Бронзовый монумент музыканта был установлен на рыночной площади Эйлсбери и назвали" Посланник Земли". Он олицетворяет Дэвида Боуи в нескольких его сценических образах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что над монументом установлены громкоговорители, из которых каждый час будут звучать песни Боуи.
Монумент создал скульптор Эндрю Синклер. Для большего сходства с лицом музыканта он использовал его маску, оставшуюся после фильма "Человек, который упал на Землю".
Средства на создание памятника собрали с помощью грантов и инициативы продюсера Дэвида Стоппса о совместном финансировании. Ему удалось собрать примерно 138 000 долларов.
Ранее Стоппс создал петицию с предложением переименовать город Эйлсбери в Эйлсбоуи за "сильную связь" Боуи с городом. Ведь именно здесь начался путь Ziggy Stardust - наиболее популярного сценического персонажа Дэвида Боуи. Кроме того, музыкант в 1970-х годах записал в Эйлсбери два альбома.
Как известно, британский музыкант Дэвид Боуи умер в 2016 году. Часть его праха развеяли на фестивале Burning Man в американском штате Невада.
Напомним, в Британии королевская почта выпустит марки с Дэвидом Боуи.
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