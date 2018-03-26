В британском городе Эйлсбери установили первый памятник легендарному певцу и музыканту Дэвиду Боуи. Об этом сообщает ВВС Украина.

"Бронзовый монумент музыканта был установлен на рыночной площади Эйлсбери и назвали" Посланник Земли". Он олицетворяет Дэвида Боуи в нескольких его сценических образах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что над монументом установлены громкоговорители, из которых каждый час будут звучать песни Боуи.

Монумент создал скульптор Эндрю Синклер. Для большего сходства с лицом музыканта он использовал его маску, оставшуюся после фильма "Человек, который упал на Землю".

Средства на создание памятника собрали с помощью грантов и инициативы продюсера Дэвида Стоппса о совместном финансировании. Ему удалось собрать примерно 138 000 долларов.

Ранее Стоппс создал петицию с предложением переименовать город Эйлсбери в Эйлсбоуи за "сильную связь" Боуи с городом. Ведь именно здесь начался путь Ziggy Stardust - наиболее популярного сценического персонажа Дэвида Боуи. Кроме того, музыкант в 1970-х годах записал в Эйлсбери два альбома.

Как известно, британский музыкант Дэвид Боуи умер в 2016 году. Часть его праха развеяли на фестивале Burning Man в американском штате Невада.

Напомним, в Британии королевская почта выпустит марки с Дэвидом Боуи.