В воскресенье, 25 марта, в российском Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня". Пожар начался на четвертом этаже здания - рядом с кинотеатром, где в тот момент было много детей. собрала свидетельства очевидцев этой трагедии. Российские СМИ публикуют комментарии очевидцев трагедии.

Дмитрий Хорошавцев, очевидец

Мы сначала подумали, что это учения или что-то в этом роде, но все сразу ринулись к выходу. Когда дверь зала, наконец, распахнулись, в коридоре уже ничего не было видно, только клубы горячего дыма. В метре никакой видимости, дышать невозможно, все кричат, огромная толпа... Дети маленькие, родители их теряли, это не описать просто! Пожарные тоже не так быстро приехали со скорыми. Люди выбивали окна и прыгали. Никто не предупредил о пожаре со стороны администрации, ни звуков сирен, ничего вообще. И даже эвакуационные двери на первом этаже оказались закрыты. Я до сих пор не пойму, как нам удалось выбраться из этой огненной ловушки!

Константин Колабухов, пострадавший

Мальчик где-то трех с половиной лет зажался в клетке в игровой комнате и не хотел выходить, когда начался пожар. Девушка-кассир смогла залезть туда и вынести мальчика, а я его взял на руки и побежал вниз по лестнице. Надышался дымом, конечно. Но опасности жизни мальчика нет. Он сейчас в этой больнице, с легким отравлением.

Анна Заречнева, очевидец

Это просто ужас... Трудно описать то, что сегодня произошло... Обычный выходной день. Всей семьей решили сходить в кино на "Тихоокеанский рубеж". Нарядились в лучшие одежды и поехали. Весь ТЦ был заполнен посетителями. Место на парковке вокруг него нашли с трудом. Где-то в середине сеанса дверь открылась и в свете, поступающего из холла раздался крик: "Пожар! Пожар!". Сеанс не прервали, свет в зале так и не включили. Сигналку слышно не было. Толпа ломанулась через одни узкие двери.

Выскочив из кинозала, мы увидели плотный черный едкий дым, который полностью затянул детскую игровую площадку, и второй кинозал их было совсем не видно. Дышать уже было нечем. Добежали до лестницы: там уже люди в большей панике спускались вниз. Кто-то спускался на лифте. Очень много плачущих и кричащих детей.

Администратор в панике стояла и не знала, что делать, какой-то мужчина кричал, что там, в одном из кинозалов остались его дети. Найдя кем-то оброненную шапку, Дима намочил ее водой и попытался пройти к залу. Но плотность и едкость дыма были столь высоки, что шапка просто не помогала.

"У вас есть противогаз?", - стал просить он у обезумевшего охранника. Но тот только развел руками. Попытка пробраться к детям оказалась тщетной. Без спецоборудования это сделать было просто невозможно.

Даня начал плакать, крича: "Где папа?! Наш папа погибнет?!"

Через вентиляционные шахты дым валил уже и на первом этаже, распространяя невозможную вонь, от которой першило горло и слезились глаза.

В это время на выезде с парковки создалась целая пробка из авто. Люди вместо того, чтобы дать проехать пожарным расчетам, ломились ему навстречу, спасая свои авто. Из окон четвертого и третьего этажей клубился дым, а потом стало вырываться и пламя.

Дима себя, конечно же, корит за то, что он так и не смог добраться до них... И только куча вопросов в голове: "За что? Почему пострадали эти детки?"

Родственница пропавшего без вести

Люди висели из четвертого этажа, стекла повыбивали, на рамах висели у вас на глазах! Люди, понимаете! Человек выползал из четвертого этажа, это вообще-то было страшно видеть! И упал - все, его нет! А пожарную лестницу ему так и не подвезли! Стояли и смотрели, ничего не делали!

Александр Калачев, пострадавший

Нет слов это все описать, никому не желаю все это пройти, страшно, когда родители ищут своих детей, которые просто-напросто пришли посмотреть кино. Эти голоса детей в телефоне: "Мам, нам нечем дышать, я задыхаюсь". Просто... Я не знаю.

Любовь Власенко, пострадавшая

Нас было человек десять в бассейне. Нам крикнули: "Бегите" и мы даже одеться не успели, только из шкафчиков одежду похватали. Выбежали на крышу. Один мужчина начал паниковать, предлагал прыгать вниз, потому что крыша скоро обвалится. Но я попросила его прекратить паниковать. Минут 40 мы звонили по всем адресам, кричали с крыши, чтобы нас спасли, но никто не приходил. Только потом нас спасли пожарные.

Полина Прилуцкая, очевидец

Многие пошли в кино в выходной день. Мне рассказывали, что мама с сыном смотрели фильм в одном зале, а младшая дочка - ей лет девять - в другом, была на мультфильме. И как раз тот зал, в котором транслировали мультфильм, двери его закрыты, и что с детьми до сих пор неизвестно. А именно они считаются пропавшими. Мама с сыном спаслись, они находятся в штабе. На них больно смотреть!

Родственница пропавшей

Сразу после начала пожара из кинотеатра звонила моя племянница Вика. Она говорила, что горит все, двери в кинотеатре заблокированы. Я ей говорю: "Вика, снимай все, нос закладывай и дыши через одежду". Она говорит: "Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила". И после этого отключилась. Сейчас я ей звоню, идут гудки, но никто не отвечает.

Наталья Новикова, очевидец

Наш любимый ТЦ с Глебкой. Мы живем рядом. Мы ходили в Вишню за продуктами на первый этаж, ходили за детским питанием и одеждой в "Детский мир" на третий этаж, шли мимо зоопарка, где Глеб всегда махал ручкой животным... Животным, мимо которых все вчера пробегали, спасая себя и детей. Администрация города, скажите, почему не сработала пожарная сигнализация? Вчера люди метались вокруг торгового центра и кричали, чтобы их пустили искать их детей! Прохожие плакали от бессилия, растягивали брезенты, ковры. Ловили людей... Это было страшно. Это есть страшно. Господи, дай сил Кемерову это пережить.

Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.

Момент возгорания ТЦ попал на видео.

Названа предварительная причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.