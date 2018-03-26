Прокуратура Італії розпочала розслідувати зловживання Facebook [ Редактировать ]
Італія розпочала слідство через витік даних користувачів Facebook. Мова йде про гучну справу щодо дослідницької компанії Cambridge Analytica, яка несанкціоновано використовувала дані соцмережі. Олена Абрамович продовжить тему.
Європейська комісія, Федеральна торгова комісія США, а тепер ще й прокуратура Італії - розслідувати зловживання Facebook беруться дедалі більше країн. Адже питання серйозне - вплив зібраних даних на передвиборні кампанії - від Сполучених Штатів до Італії. Засновник соцмережі Марк Цукерберг вихідними купив рекламу в Британській пресі, аби перепросити.
"Можливо, ви чули про програму вікторини, створеної університетським дослідником, через яку 2014 року стався витік даних мільйонів користувачів Facebook. Це було порушенням довіри, і я прошу вибачення за те, що ми не вжили більше заходів. Зараз ми робимо кроки, щоб запобігти таким ситуаціям у майбутньому".
Цукерберг пояснив - Facebook припинив передавати великі масиви інформації стороннім додаткам, хоч певні дані все ж і досі доступні, проте їхній обсяг обмежений. Такі слова британські ЗМІ висміяли і переінакшили по-своєму.
"Мені шкода, що нам довелося припинити ігнорувати витік даних, з приводу якого ми робили вигляд, що це не наша проблема, тому що Facebook - це платформа, а не видавець".
Витік даних відбувався через невинний, на перший погляд, психологічний додаток-тест. Як виявилося, розробив його вчений з російським корінням, який отримував від Федерації гранти на свої дослідження. Цукерберга викликали "на килим" до Сенату США та британського парламенту. А в західних ЗМІ на тлі цих скандалів з'явилося чимало інструкцій, як видалити свій профіль із соцмережі. За останній тиждень акції Facebook здешевшали на 58 мільярдів доларів.
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