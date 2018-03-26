Популярный актер в пятый раз станет отцом

Американский актер Стэнли Туччи, известный по ролям в фильмах "Дьявол носит Prada" и "Голодные игры", и его супруга Фелисити Блант готовятся к появлению второго совместного ребенка.

Об интересном положении 36-летней супруги актера стало известно во время показа фильма "Последний портрет", режиссером которого является 57-летний Туччи, сообщает USA Today.

Фото: Getty Images

Пара уже растит 3-летнего сына по имени Маттео. У актера также есть трое детей от первого брака: 18-летние близнецы Николо и Изабель и 15-летняя дочь Камилла. Первая супруга актера, Кейт, скончалась в 2009 году от рака молочной железы. Стэнли и Фелисити познакомились во время съемок картины "Дьявол носит Prada" и в 2012 году тайно поженились.

Напомним, Мила Кунис беременна третьим ребенком.