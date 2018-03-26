Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг 26 по 31 марта будет находиться на востоке Украины. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

"С 26 по 31 марта первый заместитель Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг находиться с визитом на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Во время визита он оценит ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияние на жизнь гражданского населения, а также пообщается с местным населением. Так же господин Хуг присоединится к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения и проведет пресс-подход во время мероприятия, посвященного возобновлению полетов беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия.

Как ранее сообщалось, Миссия ОБСЕ попала под обстрел на Донбассе.