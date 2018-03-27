В английском городе Вустер автомобиль врезался в дом, уничтожив стену и ранив двоих членов проживающей там семьи. Об этом сообщает BBC.

"Роберт Беати, его жена и 15-летняя дочь сидели в гостиной и смотрели телевизор, когда машина врезалась в стену дома", - говорится в сообщении.

У женщины и дочери сломаны ребра. Они находятся в больнице.

"Я нашел свою жену на кухне, она была потрясена и растеряна. Затем я бросился наружу, чтобы спасти свою дочь с другой стороны автомобиля. Она тоже была в шоке и растерянности. Я занес ее тоже на кухню", - сказал Беати.

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