Возмущенные отношением властей к трагедии жители Кемерово снесли ограждения, которые выставили полицейские и прорвались на площадь Советов.

На центральной площади Кемерово на данный момент собрались более двух тысяч человек. Сначала люди "по-хорошему" просили власти пустить их на площадь, затем сами пробили ограждения и зашли, сообщает VSE42.ru.

Горожане идут к зданию областной администрации и требуют Тулеева. Однако, по словам очевидцев, губернатор Кузбасса уехал в сторону Кемеровского района, где у него находится дом.

"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев фактически совершил политическое самоубийство, не приехав своевременно на место пожара в торговом центре "Зимняя вишня", - передает мнение экспертов российское информагенство URA.ru.

Заместитель губернатора Валерий Цой, по данным местных СМИ и телеграм-каналов, отдыхал за городом и также объявился в областном центре лишь на следующий день после пожара.

Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.

Момент возгорания ТЦ попал на видео.

Названа предварительная причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.