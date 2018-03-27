Пожар в Кемерово: губернатор сбежал от расправы жителей (фото, видео) [ Редактировать ]
Возмущенные отношением властей к трагедии жители Кемерово снесли ограждения, которые выставили полицейские и прорвались на площадь Советов.
На центральной площади Кемерово на данный момент собрались более двух тысяч человек. Сначала люди "по-хорошему" просили власти пустить их на площадь, затем сами пробили ограждения и зашли, сообщает VSE42.ru.
Горожане идут к зданию областной администрации и требуют Тулеева. Однако, по словам очевидцев, губернатор Кузбасса уехал в сторону Кемеровского района, где у него находится дом.
"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев фактически совершил политическое самоубийство, не приехав своевременно на место пожара в торговом центре "Зимняя вишня", - передает мнение экспертов российское информагенство URA.ru.
Заместитель губернатора Валерий Цой, по данным местных СМИ и телеграм-каналов, отдыхал за городом и также объявился в областном центре лишь на следующий день после пожара.
Напомним, в Кемерово вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Количество погибших стремительно растет.
Момент возгорания ТЦ попал на видео.
Названа предварительная причина масштабного пожара. Также стало известно, почему не сработала пожарная сигнализация.
по теме
Пожар в Кемерово: в МИД Украины рассказали о погибших украинцах
В МИДе прокомментировали появившиеся в соцсетях сообщения о гибели украинцев.
Трагедия в Кемерово: правоохранители ищут виновных в случившемся
Среди погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово нет иностранцев - в частности, и украинцев.
Пожар в Кемерово: родителям погибших детей не дают опознать тела
Родителей детей, погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении.
"Они так кричали": родители погибших детей рассказали о страшной трагедии в Кемерово
В воскресенье, 25 марта, в российском Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня". Пожар начался на четвертом этаже здания - рядом с кинотеатром, где в тот момент было много детей.
Пожар в Кемерово: ужасающие фото
В городе Кемерово, Россия, вспыхнул пожар в торговом центре "Зимняя вишня".