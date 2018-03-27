Справу Романа Сущенка сьогодні розпочне слухати по суті Московський міський суд. Затримали Сущенка у Москві у жовтні 2016, куди він приїхав у особистих справах. Росія звинувачує українського журналіста у шпигунстві.

Офіційний Київ усі звинувачення відкидає і називає їх російською провокацією. Сущенку загрожує 20 років тюрми. Своєї провини українець не визнає.