У Москві заслухають справу Романа Сущенка [ Редактировать ]
Справу Романа Сущенка сьогодні розпочне слухати по суті Московський міський суд. Затримали Сущенка у Москві у жовтні 2016, куди він приїхав у особистих справах. Росія звинувачує українського журналіста у шпигунстві.
Офіційний Київ усі звинувачення відкидає і називає їх російською провокацією. Сущенку загрожує 20 років тюрми. Своєї провини українець не визнає.
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