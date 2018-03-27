В Киеве разгромили выставку о правах человека (фото) [ Редактировать ]
Около 50 неизвестных молодых людей сорвали плакаты выставки о людях с инвалидностью, ромах, трансгендерах и людей с ВИЧ во время Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays в Киеве.
В Izone, где проходила выставка, зашла группа подростков, во главе со взрослым мужчиной. Молодые люди сразу направились к плакатам выставки "Уважать многообразие" и уничтожили четыре стенда, передает "Українська правда".
Организаторы немедленно вызвали полицию и неизвестных вывели из здания. Однако молодые люди не сдались так просто, они заблокировали вход в здание и не пускали туда участников дискуссии "Права человека: проблема распространения ультраправых движений" и ее слушателей.
Проблему удалось решить, когда на место происшествия прибыли полицейские с начальником управления патрульной полиции Киева и разблокировали вход.
Ранее в Киеве осквернили выставку Украинской революции и могилу Леси Украинки.
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