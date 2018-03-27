По тому, как ребенок рисует, можно сделать выводы про уровень его психоневрологического развития на ранних этапах и возможные проблемы.

Чем раньше родители обратят внимания на странности в процессе творчества и обратятся к специалисту за консультацией, тем более эффективно может быть оказана помощь, рассказала психолог высшей категории и арт-терапевт Виктория Назаревич, пишет "Сегодня".

Ниже представлен список особенностей, на которые следует обратить внимание если вашему ребенку чуть больше 2-х лет. При наличии более трех показателей из списка, приведите и покажите ребенка психологу, советует специалист.

1. Ребенок не держит прочно и надежно то, чем может рисовать.

2. Ребенок не видит границы листа, начинает манипуляции за пределами листа бумаги.

3. Ребенок не способен рисовать больше 20 секунд, ему становится неинтересно.

4. Ребенок не смотрит на то, что рисует, взгляд отдельно - процесс рисования отдельно.

5. Ребенок не наблюдает как рисуют возле него близкие люди.

6. Ребенок, усердно старается закрасить весь лист и не оставляет чистого места, и так постоянно.

7. Ребенок не пытается рисовать едой либо в тарелке или размазывать еду по столу… не проявляет к этому интереса.

8. Ребенок, молча и долго рисует мелкие детали больше 7 -10 минут.

9. Ребенок постоянно пробует расчерчивать лист на геометрические фрагменты.

10. Ребенок рвет или постоянно сминает лист бумаги, не проявляя интереса к процессу рисования.

11. Ребенок с криком и ненавистью выбрасывает материалы для рисования.

12. Ребенок постоянно прячет то, что делает, закрываясь даже от близких.

13. Ребенок может рисовать только глядя в зеркало на себя и общаясь сам с собой.

14. Ребенок постоянно грызет или поедает лист бумаги и карандаши.

15. Ребенок, часто закрывает глаза, когда рисует и странно комментирует.

16. Ребенок рисует так, словно бьет лист бумаги, стучит по нему, останавливается только тогда, когда появляется дырка в листе.

17. Ребенок рисует постоянно что-то, игнорируя другие виды игровой и предметной деятельности.

18. Ребенок рисует сложные смысловые рисунки или портреты не по возрасту.

19. Ребенок постоянно рисует только на теле, а не листе бумаги (хотя рисовать на себе это норма).

20. Ребенок протирает лист бумаги пальцем до дырки, игнорируя материалы для творчества.

21. Ребенок не пробует рисовать разным цветом, не реагирует на цвет.

22. Ребенок вообще не проявляет интереса к рисованию и другим видам игровой деятельности.

Ранее озвучивались причины, по которым нельзя кричать на ребенка.