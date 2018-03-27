Причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово стало короткое замыкание или "применение открытого огня". Об этом на совещании с президентом России в Кемерово сообщил глава российского Следкома Александр Бастрыкин, передает "Интерфакс".

"Очаг возгорания - детская игровая площадка, четвертый этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии - либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня", - отметил Бастрыкин.

Он добавил, что в рамках расследования уголовного дела о гибели во время пожара десятков людей назначены электротехническая, строительная и техническая экспертизы.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье, 25 марта. Через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров, поздно вечером открытое горение было ликвидировано, однако к утру здание загорелось вновь. При пожаре погиб 41 ребенок.