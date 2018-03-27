У Кемерово люди вимагають відставки місцевої влади [ Редактировать ]
Тисячі людей зібралися на центральній площі російського Кемерова з вимогою відставки місцевої влади. Люди постійно скандували "Правду!", нарікаючи, що від них приховують інформацію про справжню кількість жертв. За офіційним даними - внаслідок пожежі у Торгівельному центрі минулої неділі загинули 64 людини, з них - 41 дитина.
Сьогодні вранці до міста прибув Путін. Він заявив, що причиною пожежі стала "злочинна недбалість" і просив не сумніватися в офіційних цифрах щодо жертв. Ті, хто зібрався на центральній площі Кемерова, стверджують, що загиблих може бути набагато більше.
До того ж містяни скаржаться на постійні проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Мітинг у Кемерові - несанкціонований. Напередодні люди через соцмережі закликали всіх небайдужих вийти на центральну площу міста.
Натепер основна версія правоохоронців - коротке замикання в ігровій зоні. У слідчому комітеті Росії заявили, що на момент трагедії увесь персонал утік, а пожежна сигналізація не працювала вже цілий тиждень. У рамках розслідування затримали чотирьох осіб.
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